Кабмин продлил на месяц бронь от мобилизации из-за кибератаки на реестры

Кабинет Министров принял решение об автоматическом продлении бронирования от мобилизации на один месяц из-за хакерской атаки на государственные реестры﻿. Со ссылкой на Министерство экономики Украины, сообщает Деловая столица.

Бронирование продлевается автоматически на месяц, но не более чем до 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года. Решение связано с временной приостановкой работы госреестров через кибератаку.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время" , — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Министерство обороны обязано в течение 5 дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это решение упростит процедуру продления бронирований, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или принимает участие в обеспечении экономической устойчивости страны.