Удар РФ по дому в Кривом Роге: есть погибший, 13 пострадавших

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Во вторник, 24 декабря, во второй половине дня в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв, сообщили местные Telegram-каналы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на город.

18:54 Офис генпрокурора сообщил , что в Кривом Роге известно о погибшем и 13 пострадавших, среди которых ребенок. Под завалами могут оставаться люди.

18:33 В результате атаки РФ на Кривой Рог частично разрушен жилой дом с первого по четвертый этаж, повреждены магазины, более 20 машин и окна в соседнем доме.

18:20 Александр Вилкул в эфире телемарафона заявил, что в результате российского удара пострадали жилой дом с магазином на первом этаже, под завалами остаются люди.

«Под завалами точно есть люди, люди были в магазине на первом этаже, люди были в квартирах… Нет здесь ничего и похожего на военное, на Силы обороны» , — сказал он.

17:54 Из-под завалов вытащили мужчину, реанимировать его не удалось, сообщил Лысак.

17:44 Известно об 11 пострадавших, в том числе 16-летняя девушка. Три раненых в тяжелом состоянии.

17:26. Из-под завалов дома спасли еще одного человека, количество пострадавших возросло до девяти, шесть человек в больнице. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, написал Лысак.

17:00. Сергей Лысак сообщил , что из-под завалов спасли четырех человек, известно о семи пострадавших.

16:33. Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал фото последствий атаки. Число пострадавших выросло до шести, в больнице находятся женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина.

16:20. В Кривом Роге, предварительно, пятеро раненых, двое из них были извлечены из-под завалов, сообщил Лысак.

16:02. Александр Вилкул заявил , что кафиры ударили по четырехэтажному дому на 32 квартиры. На месте работают экстренные службы.

15:59. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате удара РФ поврежден жилой дом. Информация уточняется.

15:53. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку РФ на город и призвал жителей не выкладывать кадры возможных последствий в интернет.