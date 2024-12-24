Скандал с профессором КНУ о "голодных украинках": Министр образования отреагировал

Министр образования и науки Оксен Лесной назвал слова профессора Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никиты Василенко «недопустимыми». Последний заявлял, что привлечение иностранных военных в Украину может «улучшить ситуацию с рождаемостью», и говорил о «сотнях тысяч голодных украинок». Со ссылкой на комментарий Оксена Лесного, сообщает Бабель.

«Высказывания со стороны преподавателя, которые я видел в информационном пространстве, недопустимы. Особенно если они транслируются в информационном пространстве врага. Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя в соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине» , - отметил Лесной.

И добавил, что как министр не имеет права вмешиваться в автономность вуза, но имеет право высказать свою оценку.

«Реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими» , - подчеркнул министр.

Сейчас Министерство образования и науки работает над изменением культуры образовательной среды в вузах, и такое поведение точно не вписывается в эти изменения, резюмировал Лесной.

Что сказал Василенко

В одном из последних комментариев преподаватель НИЖ КНУ Никита Василенко высказался о привлечении иностранных войск в Украину так: «По меньшей мере 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных за женщинами, не прошедшими испытание фронтом, а воспитанные на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужчины которых убиты на войне или искалечены».

На это среагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он написал письма в МОН, чтобы ведомство провело контроль деятельности НИЖ, а также в университет, чтобы тот провел служебное расследование. Лубинец добавил, что есть необходимость обратиться в СБУ.

В прошлом году омбудсман уже получал коллективное обращение от студентов по Василенко. Тогда после реакции Лубинца преподаватель получил выговор от университета.

Никита Василенко – преподаватель и писатель

Василенко - автор повестей "Каменная чума", "Марта и смерть", "Последний полковник" и двухтомного исторического романа "Война с готами". Он 40 лет учит студентов Учебно-научного института журналистики писать расследования и репортажи. Также Василенко делал политическую карьеру, но партию, к которой он принадлежал много лет, в начале большой войны запретили как пророссийскую. Впоследствии он регулярно появлялся на находящихся под санкциями каналах Виктора Медведчука и Евгения Мураева.