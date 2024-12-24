Кабмин упростил для воинских частей процедуру закупки дронов и РЭБ

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Кабинет Министров Украины утвердил постановление, выводящее закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, командиры воинских частей смогут закупать БПЛА и РЭБ тактического уровня без лишних согласований с Генштабом и другими органами военного управления.

Кроме того, военные части могут присоединяться к соглашениям, заключающим закупочные агентства Минобороны и Госспецсвязи.

Министр отметил, что такое решение обеспечивает не только оперативность поставок технологий, но и оказывает поддержку отечественным производителям.