Кабмин упростил для воинских частей процедуру закупки дронов и РЭБ
Кабинет Министров Украины утвердил постановление, выводящее закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, командиры воинских частей смогут закупать БПЛА и РЭБ тактического уровня без лишних согласований с Генштабом и другими органами военного управления.
Кроме того, военные части могут присоединяться к соглашениям, заключающим закупочные агентства Минобороны и Госспецсвязи.
Министр отметил, что такое решение обеспечивает не только оперативность поставок технологий, но и оказывает поддержку отечественным производителям.