Кулеба допускает, что Украина может напасть на РФ, если не станет членом НАТО

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Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина может напасть на Россию под влиянием реваншистских настроений, если наша страна не станет членом НАТО﻿. Об этом он сказал в интервью изданию Kyiv Independent, сообщает Деловая столица.

По его словам, если Россию и Украину не удовлетворят результаты переговоров, это вызовет реваншизм с обеих сторон.

"А потенциальную украинскую реваншистскую политику по отношению к России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать" , — сказал он, добавив, что в течение 10 лет в Украине могут появиться "мотивированные реваншем политики и политические силы".

Кулеба отметил, что следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на восстановлении страны после войны. Но поколение после них, по его мнению, придет к власти под реваншистскими лозунгами.

"Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике" , — уверен он.

Именно поэтому удержать Украину от войны против России возможно благодаря обязательствам перед союзниками, считает бывший министр.

Кулеба уверен, что президент России Владимир Путин нападет на страны НАТО, если победит в Украине.