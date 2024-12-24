Возле Торецка оккупанты впервые начали применять технику - ОТГ "Луганск"

В Торецке сейчас ситуация в зоне ответственности ОТГ «Луганск» является самой сложной - с начала этих суток РФ провела 11 штурмов, некоторые из них до сих пор продолжаются.﻿ Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова, отвечая на вопрос, какова сейчас оперативная ситуация в Торецке, сообщает Укринформ.

«В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом – и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем» , – пояснила Бобовникова.

По словам спикера, обычно раньше на этом направлении враг не применял технику.

«Однако сейчас мы видим, что на северной окраине Торецкой, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику. За прошедшие сутки там проходили бои с применением ББМ, баги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался» , - сказала спикер ОТУ «Луганск».

Бобовникова сообщила, что рядом с Часовым Яром РФ также начала использовать технику.

По ее словам, здесь так же, как и в Торецке, есть большая сложность в том, чтобы применять ББМ и танки.