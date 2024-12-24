В Генштабе рассказали, чем будет заниматься инспектор по воинскому учету

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На днях в Национальном агентстве квалификаций был зарегистрирован профессиональный стандарт «Инспектор по воинскому учету». Теперь этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность, сообщает Армия Информ.

Об этом рассказал один из разработчиков данного стандарта и главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка.

«Согласно действующему законодательству, у нас в каждом предприятии должен вестись военный учет. В Украине более миллиона предприятий, и пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этом посту. Данный стандарт, как документ, теперь будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется военный учет. А ведется он теперь повсюду» , – отметил Алексей Дудка.

По его словам, профессиональный стандарт «Инспектор по военному учету», зарегистрированный 19 декабря, является документом национального масштаба:

«Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста — инспектора по военному учету — ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос».

Офицер подчеркнул, что к широкомасштабному вторжению на военный учет не обращали такого внимания, как сейчас.

«Сейчас, когда на повестке дня есть вопросы мобилизации, вопросы наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Указанный стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, нанимающих этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, работающих на всех предприятиях нашей страны.

По крайней мере, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как следует выполнять законы Украины в части исполнения своей воинской обязанности, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП, что для этого нужно сделать, и как правильно выполнять эту обязанность. перед государством» , - добавил Алексей Дудка.

Он подчеркнул, что этот стандарт является путеводителем для всех людей, которые на сегодняшний день знают слишком мало для того, чтобы окончательно снять мобилизационные вопросы в нашем государстве:

«Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом, — направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают эту науку. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту.

И тогда качество мобилизационной работы, начиная с маленького предприятия и заканчивая масштабами государства, значительно повысится, причем в геометрической прогрессии… И, рассказывая о работе над этим стандартом, не могу не вспомнить, что родился он также благодаря тому, что мне как одному из разработчиков, активно помогали мои коллеги.