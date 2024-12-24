Бывшего руководителя киевского метро Брагинского объявили в розыск

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Бывший руководитель коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктор Брагинский объявлен в розыск. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Новое время.

Отмечается, что Брагинский попал в базу розыска МВД как человек, который скрывается от органов досудебного расследования. Датой исчезновения чиновника указано 20 июня 2024 года.

Как отметили правоохранители, последний раз чиновника видели в Киеве.

11 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало досудебное расследование относительно возможных неправомерных действий Брагинского.

Скандал вокруг Виктора Брагинского и столичного метро

14 марта журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о Брагинском. По их данным, мать-пенсионерка Брагинского скупает дорогие квартиры, а «не совсем бывшая жена-миллионерша» строит дачу в Козине. Они также выяснили, что сестра Брагинского купила у него «землю с космической наценкой».

После этого мэр Киева Виталий Кличко объявил об отстранении Брагинского от исполнения обязанностей. На следующий день Брагинский написал заявление на увольнение.

18 марта Bihus.Info выпустил еще одно расследование, в котором говорилось о том, что Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением Брагинского.

Тогда Кличко попросил журналистов передать информацию правоохранительным и антикоррупционным органам. 21 марта Брагинский сложил депутатские полномочия в Киевсовете.

25 марта НАБУ в ответ на информационный запрос NV сообщило, что получило заявление о возможных неправомерных действиях Брагинского, которые разоблачили в своих расследованиях журналисты Bihus.Info.