Бывшего руководителя киевского метро Брагинского объявили в розыск
Бывший руководитель коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктор Брагинский объявлен в розыск. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Новое время.
Отмечается, что Брагинский попал в базу розыска МВД как человек, который скрывается от органов досудебного расследования. Датой исчезновения чиновника указано 20 июня 2024 года.
Как отметили правоохранители, последний раз чиновника видели в Киеве.
11 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало досудебное расследование относительно возможных неправомерных действий Брагинского.
Скандал вокруг Виктора Брагинского и столичного метро
14 марта журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о Брагинском. По их данным, мать-пенсионерка Брагинского скупает дорогие квартиры, а «не совсем бывшая жена-миллионерша» строит дачу в Козине. Они также выяснили, что сестра Брагинского купила у него «землю с космической наценкой».
После этого мэр Киева Виталий Кличко объявил об отстранении Брагинского от исполнения обязанностей. На следующий день Брагинский написал заявление на увольнение.
18 марта Bihus.Info выпустил еще одно расследование, в котором говорилось о том, что Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением Брагинского.
Тогда Кличко попросил журналистов передать информацию правоохранительным и антикоррупционным органам. 21 марта Брагинский сложил депутатские полномочия в Киевсовете.
25 марта НАБУ в ответ на информационный запрос NV сообщило, что получило заявление о возможных неправомерных действиях Брагинского, которые разоблачили в своих расследованиях журналисты Bihus.Info.