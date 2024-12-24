Трамп заявил, что будет добиваться применения смертной казни в США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал поручить своему Министерству юстиции (Миньюсту) добиваться применения смертной казни. Об этом пишет The Hill, сообщает Новое время.

«Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции энергично добиваться применения смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров» , — заявил Трамп.

Его заявление прозвучало после того, как Джо Байден официально объявил о смягчении приговоров 37 из 40 заключенных в федеральных камерах смертников, заменив им смертную казнь на пожизненное заключение.

В своем заявлении Байден говорил, что смягчает приговоры отчасти потому, что ожидает, что администрация Трампа отменит мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, за исключением дел, связанных с терроризмом и убийствами на почве ненависти.

23 декабря команда Трампа раскритиковала решение президента, назвав его «отвратительным» и «пощечиной».

«Это одни из худших убийц в мире, и это отвратительное решение Джо Байдена является пощечиной жер﻿твам, их семьям и близким» , — заявил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп заявлял, что выступает за то, чтобы добиваться смертной казни за менее тяжкие преступления, в том числе для наркоторговцев. Хотя он столкнулся с критикой из-за решения, Трамп получил похвалу от некоторых групп по защите гражданских прав в США.