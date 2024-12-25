ISW: Россия отвергает возможность пересмотра условий для переговоров с Украиной
Россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказывается от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. В то же время она подчеркнула, что условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными".
Матвиенко подчеркнула, что Россия не отступит от этих условий "ни на йоту". В Стамбуле Россия требовала от Украины стать нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО. Еще одним требованием РФ было ограничение на численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч человек, подобной той, которая была наложена на Германию Версальским договором после Первой мировой войны.
"Российские требования в Стамбуле оказались более подробными версиями ультиматумов, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Они включали "демилитаризацию" и нейтралитет Украины".
Матвиенко повторила требования Путина на ежегодной телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря. Вероятно, аналогичные заявления от высокопоставленных чиновников РФ прозвучат в ближайшие недели как для внутренней, так и для иностранной аудитории, отмечают в отчете аналитики.
Аналитики ISW отмечают, что активизация риторики российских чиновников, свидетельствует об уверенности Путина в победе над Украиной.
"Это остается неизменным, несмотря на значительные поражения, которые российская армия потерпела с тех пор", – говорится в отчете.
Ключевые выводы:
- Высокопоставленный российский чиновник подтвердил, что Владимир Путин настаивает на проведении переговоров с Украиной на тех же бескомпромиссных условиях, которые были выдвинуты перед полномасштабным вторжением и в момент крупнейших территориальных достижений России. Это происходит несмотря на то, что Украина освободила значительную часть своей территории.
- Экономические ограничения, введенные Кремлем, вероятно, усложнят усилия по внедрению политики, направленной на борьбу с долгосрочным демографическим спадом в России.
- Российское грузовое судно затонуло в Средиземном море 23 декабря. Предположительно, оно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток через Сирию и Ливию.
- Соединенные Штаты 24 декабря предоставили Украине первый транш кредита, сформированный исключительно из доходов от замороженных российских активов.
- Российские войска продвинулись вблизи Покровска, Торецка, Угледара, Великой Новоселки и в Курской области.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что 440 тысяч призывников подписали контракты на военную службу с Министерством обороны России в 2024 году.