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Курс валют НБУ на 25 декабря

Курс валют НБУ на 25 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, упал на до 41.9875 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 43.6334 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.6985 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 46.6398 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.2169 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.987500 --0.0035
EUR Евро 43.633400 --0.012
GBP Фунт стерлингов 52.698500 +0.1132
CHF Швейцарский франк 46.639800 --0.1104
PLN Польский злотый 10.216900 +0.0051

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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