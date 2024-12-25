Курс валют НБУ на 25 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, упал на до 41.9875 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 43.6334 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.6985 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 46.6398 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.2169 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.987 500 EUR Евро 43.633 400 GBP Фунт стерлингов 52.698 500 CHF Швейцарский франк 46.639 800 PLN Польский злотый 10.216 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.