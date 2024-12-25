Курс валют НБУ на 25 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, упал на до 41.9875 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 43.6334 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.6985 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 46.6398 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.2169 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.987500
|EUR
|Евро
|43.633400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.698500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.639800
|PLN
|Польский злотый
|10.216900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.