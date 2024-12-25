В Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ

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Графики отключения света ввели в Украине в среду, 25 декабря. Причина - массированный обстрел врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укрэнерго".

Как отмечаются энергетики, в связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры ограничения потребления.

"Графики применения отключений в вашем регионе - узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго" , - говорится в сообщении.

Следует добавить, что на фоне массированного обстрела в сети сообщали об отключениях света. Электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.

Массированная атака врага

Россияне вечером 24 декабря выпустили по Украине дроны. Впрочем, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили также о пусках ракет.

Однако враг также выпустил крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Кроме того, были зафиксированы пуски баллистических ракет.

Известно, что под массированным обстрелом находится Харьков. Также взрывы раздавались в Днепре и Полтавской области.