Россия снова массированно атакует энергосистему Украины – министр
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины, сообщает Украинская правда.
"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения", – сообщил он.
Известно, что взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменском.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами.
Воздушная тревога продолжается по всей стране.