Польша поднимала авиацию из-за ракетных ударов РФ по Украине

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Польша подняла в воздух истребители после того, как Россия пустила ракеты в воздушное пространство Украины в ночь на среду, 25 декабря. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает Европейская правда.

Польская армия сообщила, что учитывая ракетную атаку России были подняты в воздух очередные истребители, "а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности".

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с территориями под угрозой (запад Украины. – Ред.)" , – говорится в сообщении.

В Оперативном командовании польских Вооруженных сил подчеркнули, что мониторят ситуацию "и в праздничные дни также".

Как известно, в ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также на Полтавщине и Ивано-Франковщине.

Последствия атаки еще оцениваются, но украинские власти утверждают, что она была направлена против энергосистемы.

Последний раз Польша поднимала авиацию из-за ракетного обстрела Украины 13 декабря.