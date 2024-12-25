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Энергетики опубликовали графики отключения света для Киева и ряда областей Украины на 25 декабря. Графики ввели из-за массированной атаки РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК.

Энергетики предупреждают, что команды "Укрэнерго" могут меняться в течение дня.

Киев

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Днепропетровская область

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

Одесская область

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Киевская область

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и баллистические ракеты.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.