В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

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Потери Россия в войне против Украины превысили уже 779 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 25 декабря 2024 года составляют:

личного состава - около 779320 (+1600) чел,

танков - 9628 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19923 (+8) ед,

артиллерийских систем - 21333 (+10) ед,

РСЗО - 1256 ед,

средства ПВО - 1030 ед,

самолетов - 369 ед,

вертолетов - 329 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20908 (+74),

крылатые ракеты - 2948-,

корабли /катера - 28 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32117 (+31) ед,

специальная техника - 3667.

Напомним, недавно украинская разведка сообщила, что с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года РФ потеряла 98 641 мобилизованного солдата на войне против Украины.

Стоит добавить, что Москва привлекла военных Северной Кореи к боям в Курской области. Известно, что северокорейцы также несут потери.