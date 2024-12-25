Toyota намерена построить новый завод в Китае – источники

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Японская автомобилестроительная компания Toyota намеревается построить новый завод по производству электромобилей в Китае, планируя выпускать на нем в основном свои премиальные модели, реализуемые под маркой Lexus, сообщает NHK.

По словам осведомленных источников, компания ведет работу с целью приобрести участок земли в Шанхае для реализации этого проекта. Ожидается, что новый завод сможет начать работу уже в 2027 году.

К 2035 году Toyota планирует сделать электромобилями все модели Lexus, выпускаемые ею по всему миру.

Это происходит в условиях, когда японские автомобилестроители, по большей части придерживающиеся производства традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, сталкиваются с трудностями на рынке Китая, где ведут ожесточенную ценовую войну производители электромобилей.

В октябре прошлого года компания Mitsubishi Motors объявила об уходе с китайского рынка. В текущем году компании Nissan и Honda закрыли некоторые из своих заводов в Китае.

За период с января по октябрь Toyota столкнулась со снижением продаж в Китае на 9,3% приблизительно до 1,41 млн машин относительно аналогичного периода годом ранее.

По мнению экспертов, Toyota стремится вернуть утраченные позиции на растущем китайском рынке электромобилей.