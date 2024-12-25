Харьков под массированным обстрелом баллистики: есть пострадавшие
Утром 25 декабря в Харькове была зафиксирована серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы ВСУ.
"Баллистика на Харьковщину".
"Армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов. Харьков и район - будьте в укрытиях!"
В 06:28 Синегубов сообщил, что после вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.
Обновлено: В 06:40 Терехов сообщил о трех пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе города.