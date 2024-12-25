Харьков под массированным обстрелом баллистики: есть пострадавшие

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Утром 25 декабря в Харькове была зафиксирована серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы ВСУ.

"Баллистика на Харьковщину".

"Армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов. Харьков и район - будьте в укрытиях!"

В 06:28 Синегубов сообщил, что после вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

Обновлено: В 06:40 Терехов сообщил о трех пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе города.