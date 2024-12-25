Россияне ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ДТЭК.
"РФ осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования".
В ДТЭК сообщили, что в 2024 году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Напомним:
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
- Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.