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Россияне ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Россияне ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Фото: Facebook

Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ДТЭК﻿.

"РФ осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования".

В ДТЭК сообщили, что в 2024 году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Напомним:

  • Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
  • Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.

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