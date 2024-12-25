Кабмин продлил запрет на экспорт газа, золота и соли

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Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2025 год. В частности, продлен запрет на экспорт газа, золота и соли.﻿ Об этом говорится в постановлении от 24 декабря 2024 г. № 1481, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановлением определена нулевая квота на экспорт таких товаров:

Соль, пригодная для потребления людьми,

Газ природный украинского происхождения,

Серебро,

Золото,

Отходы или лом драгоценных металлов

Электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгоценных металлов.

По сравнению с 2024 годом в перечне отсутствуют такие товары, как уголь каменный, антрацит; древесина топливная.

Также установлены квоты на экспорт:

Коксующийся уголь (только марки "К"), - 1,3 млн тонн,

Топливо жидкое (мазут) - 400 тысяч тонн.

Кроме того, Кабмин утвердил перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию:

Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин),

Кукуруза,

Семена рапса,

Семена подсолнечника.

Также правительство установило объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию.

Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.

Украина вынуждена импортировать соль после захвата россиянами города Соледар и предприятия "Артемсоль", которое обеспечивали около 90% потребностей Украины.