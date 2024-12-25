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Кабмин продлил запрет на экспорт газа, золота и соли

Кабмин продлил запрет на экспорт газа, золота и соли
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2025 год. В частности, продлен запрет на экспорт газа, золота и соли.﻿ Об этом говорится в постановлении от 24 декабря 2024 г. № 1481, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановлением определена нулевая квота на экспорт таких товаров:

  • Соль, пригодная для потребления людьми,
  • Газ природный украинского происхождения,
  • Серебро,
  • Золото,
  • Отходы или лом драгоценных металлов
  • Электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгоценных металлов.

По сравнению с 2024 годом в перечне отсутствуют такие товары, как уголь каменный, антрацит; древесина топливная.

Также установлены квоты на экспорт:

  • Коксующийся уголь (только марки "К"), - 1,3 млн тонн,
  • Топливо жидкое (мазут) - 400 тысяч тонн.

Кроме того, Кабмин утвердил перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию:

  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин),
  • Кукуруза,
  • Семена рапса,
  • Семена подсолнечника.

Также правительство установило объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию.

Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.

Украина вынуждена импортировать соль после захвата россиянами города Соледар и предприятия "Артемсоль", которое обеспечивали около 90% потребностей Украины.

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