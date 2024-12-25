Оккупанты ударили по Ивано-Франковковщине, часть области без света – ОВА
Утром 25 декабря Россия нанесла удар по Ивано-Франковской области. Из-за обстрела часть региона без электричества.
Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, обошлось без пострадавших.
"Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить во тьму", - сообщила Онищук.
Она добавила, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.