Оккупанты ударили по Ивано-Франковковщине, часть области без света – ОВА

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Утром 25 декабря Россия нанесла удар по Ивано-Франковской области. Из-за обстрела часть региона без электричества.

Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, обошлось без пострадавших.

"Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить во тьму" , - сообщила Онищук.

Она добавила, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.