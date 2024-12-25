Ситуация на фронте на утро 25 декабря: сводка Генштаба ВСУ

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 266 боевых столкновений Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в том числе сбросил 34 УАБ. Кроме этого, произвел 4385 обстрелов, из них 140 — из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения около 1,5 тыс. дронов-камикадзе" , — говорят в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах Зеленого Поля, Темировки, Покровска, Желтого, Константинополя, Троицкого, Орехового, Удачного, Щербаков и Новоалександровки.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления дронами, склад с боеприпасами, 5 районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и 2 артиллерийские системы оккупантов.

На Харьковском направлении российские армейцы 5 раз шли на штурм вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском — за сутки было 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмы недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском – враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Дружелюбовки, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки.

На Северском — украинские защитники отразили штурм вблизи Белогоровки.

На Краматорском — оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком — 16 раз пытались продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском — украинские защитники пресекли 60 попыток агрессора наступать или штурмовать в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки.

На Кураховском — Силы обороны отразили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времевском — противник 34 раза штурмовал украинские позиции в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого.

На Приднепровском — захватчики 4 раза безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с позиций.

На Волынском и Полесском — признаков формирования наступательных группировок врага не фиксировали.

Продолжается операция в Курской области, где было 37 боевых столкновений.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты с территории РФ активно обстреливают из артиллерии украинские громады.

Как сообщалось, армия РФ массированно ударила ракетами по Украине, под прицелом — энергетические объекты.

В Харькове — по меньшей мере шесть раненых.