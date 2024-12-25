Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Винницкой области, есть повреждения
В Винницкой области вследствие вражеских атак есть повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом заявила первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная, сообщает Укринформ.
"Сегодня ночью враг снова бил по энергетической инфраструктуре. В Винницкой области в результате атаки есть повреждения", - написала Заболотная.
По ее словам, по состоянию на утро благодаря слаженной работе энергетиков все потребители заживлены.
Напомним, утром 25 декабря из-за массированной российской ракетной атаки Укрэнерго ввело меры ограничения потребления электроэнергии.