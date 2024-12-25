В Казахстане упал пассажирский самолет, есть выжившие – СМИ

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Недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный. Об этом сообщает Tengri News, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Вблизи Актау разбился самолет, предположительно летевший из Баку в Грозный" , - пишут журналисты.

Кроме того, на видео попался момент падения. Как пишут СМИ, известно, что с борта был подан экстренный сигнал.

"На место аварии прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Предварительно сообщается, что есть выжившие" , - добавляет Tengri News.

Со своей стороны, азербайджанские СМИ пишут, что предварительная причина трагедии – столкновение судна с птицами.