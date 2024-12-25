В Казахстане упал пассажирский самолет, есть выжившие – СМИ
Недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный. Об этом сообщает Tengri News, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Вблизи Актау разбился самолет, предположительно летевший из Баку в Грозный", - пишут журналисты.
Кроме того, на видео попался момент падения. Как пишут СМИ, известно, что с борта был подан экстренный сигнал.
"На место аварии прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Предварительно сообщается, что есть выжившие", - добавляет Tengri News.
Со своей стороны, азербайджанские СМИ пишут, что предварительная причина трагедии – столкновение судна с птицами.