Более 180 украинцев умерли в плену – Координационный штаб

С 24 февраля 2022 года по конец октября 2024 года в Украину вернули 184 тела погибших в плену украинцев. Среди них 169 военных и 15 гражданских. Об этом Медийной инициативе за права человека﻿ сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В то же время реальное количество погибших пленных может быть значительно больше.

"С 24 февраля 2022 года Медийная инициатива за права человека задокументировала показания 122 защитников и защитниц Украины, которые находились в российском плену. В собранных показаниях говорится о систематических пытках, изоляции от внешнего мира, отказе в оказании надлежащей медицинской помощи. Как следствие, критически теряют вес, испытывают тяжелые травмы. Документаторы МИПЧ также собрали немало свидетельств о смерти военнопленных в местах несвободы. В основном они вызваны пытками" , – отмечают в организации. ﻿

В российском плену до сих пор немало защитников, находящихся там с первых месяцев великой войны, то есть более 30 месяцев Россия не допускает к ним представителей мониторинговых миссий, в частности, Международного комитета Красного Креста, не сообщает Украину об ухудшении состояния здоровья или смерти пленных. отмечает, что такие случаи являются грубыми нарушениями Женевских конвенций.

О смерти военнопленных говорится и в 40-м отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Среди 169 тел погибших в плену военнослужащих, вернувших в Украину, в том числе 55 погибших от взрывов в Еленовской колонии.