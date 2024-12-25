В Ивано-Франковской области возобновили электроснабжение после российского обстрела

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В Прикарпатье в десятках населенных пунктов восстановили после российской атаки. Об этом говорится в сообщении Прикарпатьяоблэнерго, сообщает Укринформ.

"Было ограничено электроснабжение в десятках населенных пунктах области. Оперативно удалось перезаживить потребителей, сейчас все со светом" , - отмечают в облэнерго.

По их информации, утром из-за атаки на объекты энергетики были аварийные отключения ЛЭП 35(110) кВ.

Напомним, россияне утром атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно поврежденное оборудование. Часть Прикарпатья была обесточена.