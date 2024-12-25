В Ивано-Франковской области возобновили электроснабжение после российского обстрела
В Прикарпатье в десятках населенных пунктов восстановили после российской атаки. Об этом говорится в сообщении Прикарпатьяоблэнерго, сообщает Укринформ.
"Было ограничено электроснабжение в десятках населенных пунктах области. Оперативно удалось перезаживить потребителей, сейчас все со светом", - отмечают в облэнерго.
По их информации, утром из-за атаки на объекты энергетики были аварийные отключения ЛЭП 35(110) кВ.
Напомним, россияне утром атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно поврежденное оборудование. Часть Прикарпатья была обесточена.