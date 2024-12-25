РФ запустила по Украине более 70 ракет и сотни беспилотников – Зеленский

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Утром 25 декабря Россия запустила по Украине более 70 ракет и более 100 беспилотников. ПВО сбила 50 ракет и "значительную часть дронов".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине" , – написал президент.

По предварительным данным, противовоздушной обороне удалось сбить более 50 ракет и большую часть беспилотников.

В то же время есть попадания. В настоящее время в нескольких регионах введены отключения. "Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света", – добавил он.