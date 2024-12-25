Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

На Полтавщине из-за удара РФ повреждена энергетическая инфраструктура - ОВА

На Полтавщине из-за удара РФ повреждена энергетическая инфраструктура - ОВА
Фото: Рixabay

В Полтавской области из-за российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, временно без света остался Кременчугский район. Об этом заявил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин, сообщает Укринформ.

"Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе", - говорится в сообщении.

Пронин отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.

Новости

Популярные темы форума

analytics