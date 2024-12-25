На Полтавщине из-за удара РФ повреждена энергетическая инфраструктура - ОВА
В Полтавской области из-за российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, временно без света остался Кременчугский район. Об этом заявил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин, сообщает Укринформ.
"Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе", - говорится в сообщении.
Пронин отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.