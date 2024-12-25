На Полтавщине из-за удара РФ повреждена энергетическая инфраструктура - ОВА

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В Полтавской области из-за российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, временно без света остался Кременчугский район. Об этом заявил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин, сообщает Укринформ.

"Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе" , - говорится в сообщении.

Пронин отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.