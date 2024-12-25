В Румынии не подтверждают пролет российской ракеты над своей территорией

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Румынская сторона заявила, что ее противовоздушная оборона не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на среду, 25 декабря, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии Digi24 сказал представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

По словам Спину, Украина проинформировала Румынию о пролете российской ракеты через воздушное пространство Молдовы около 7:30 утра, после чего она "в течение около двух минут" была в районе города Дарабаны.

"Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленным средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечения румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии", – п﻿родолжил спикер.

Он заверил, что компетентные структуры Министерства обороны Румынии "продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств".

Напомним, в украинских Воздушных силах в 7:24 25 декабря сообщили о крылатой ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

Мониторинговые паблики утверждают, что российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии, залетев из района города Ямполь в Винницкой области (возле молдавской границы) и влетев в районе города Дарабань (румынский город у границы с Молдовой).

Молдавская сторона пока не комментировала эти сообщения.

Как известно, в ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также на Полтавщине и Ивано-Франковщине.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и более ста дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить "более 50 ракет и значительную часть дронов".