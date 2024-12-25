Премьер Армении пропустит еще один саммит стран СНГ с Путиным

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) под российским Санкт-Петербургом 25 декабря, сообщает Европейская правда.

Премьер Армении объявил, что 23 декабря получил положительный тест на COVID-19, из-за чего следующие два дня работал из дома.

25 декабря тест Пашиняна был отрицательный, но он, "посоветовавшись с коллегами, решил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ".

"До конца дня приму решение относительно того, участвовать или не участвовать в завтрашнем (26 декабря. – Ред.) заседании Высшего экономического совета ЕАЭС (Евразийский экономический союз. – Ред.)" , – добавил он.

В последние годы Армения пытается избегать участия или ограничивать его в интеграционных форматах, которые фактически находятся под контролем России.

В прошлом году Никол Пашинян не поехал на саммит СНГ в Кыргызстане "ввиду ряда обстоятельств", а в октябре этого года Армения не поддержала два заявления на встрече министров иностранных дел СНГ.

Так же армянская сторона заявляла о "точке невозврата" в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический альянс де-факто во главе с Россией.