Сибига об ударах РФ по Украине: Это ответ на предложения "рождественского перемирия"

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Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что последний массированный обстрел Украины свидетельствует о нежелании России соглашаться на предложения "перемирия", сообщает Европейская правда.

По словам Сибиги, нынешний рождественский террор – это "ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии".

Напомним, идею такого "перемирия" активно продвигала Венгрия, в то же время в Украине отмечали, что "никакого реального "рождественского перемирия" на столе не существует", а озвученные якобы предложения - "это пиар венгерской стороны".

"Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напоминая, что Россия угрожает не только Украине" , – добавил он, вероятно имея в виду данные мониторинговых пабликов.

Как известно, румынская сторона пока не подтверждает данные о пролете российской ракеты над своей территорией.

В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и более ста дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить "более 50 ракет и значительную часть дронов".