В "Укрэнерго" сделали заявление о графиках отключений света на Рождество

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В Украине 25 декабря были вынуждены ввести графики отлучений света из-за массированной ракетной атаки российской армии. Повреждены объекты энергетики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, с графиками вынужденного применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В "Укрэнерго" напомнили, что ночью и утром Россия осуществила очередную, уже 13-ю с начала года, массированную ракетно-дронную атаку на объекты энергетики.

"Вследствие повреждений вынужденно были введены меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования, добавили в компании.