В ряде областей проблемы с отоплением из-за обстрелов – вице-премьер

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В ряде областей Украины фиксируют проблемы с теплоснабжением после атаки РФ 25 декабря. По меньшей мере в трех регионах перебои.﻿ Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, больше всего потребителей без тепла в Харьковской области. Там около 500 тысяч абонентов остаются без тепла, это 2677 домов.

В Днепре и Зеленодольске Днепропетровской области 55 и 100 домов без теплоснабжения соответственно. В Ивано-Франковской области без тепла 81 жилой дом.

Ранее сообщалось, что город Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды в результате сегодняшней массированной атаки. Также отмечалось, что часть Ивано-Франковской области осталась без света.

Обстрел Украины на Рождество

В среду, 25 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Целью врага снова была энергетика Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили более 70 ракет, в том числе баллистические, и более 100 дронов. Силы ПВО уничтожили более 50 ракет и значительную часть беспилотников.

Из-за массированной атаки по Украине ввели отключение света по графикам. В "Укрэнерго" сообщили, что графики будут до конца суток.