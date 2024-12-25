Авиакатастрофа в Казахстане: власти страна сообщают о 25 выживших

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило, что 25 человек выжили после авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей в среду возле города Актау, сообщает Укринформ.

"О пострадавших информация уточняется. Предварительно есть 25 выживших, из них 22 - доставлены в больницу" , - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, на борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

Агентство Казинформ со ссылкой на предварительные данные Министерства транспорта Казахстана отметило, что на борту самолета Azerbaijan Airlines находились 37 граждан Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана и 16 граждан РФ.