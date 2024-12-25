Трамп снова хочет переименовать самую высокую гору США

Избранный президент США Дональд Трамп повторил свое старое обещание отменить решение администрации Барака Обамы о переименовании самой высокой горы страны, сообщает Левый берег.

Как пишет Fox News, республиканец еще в 2015 году выступил против того, чтобы пик на Аляске, носивший имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, стал горой Денали - это название в переводе с языка местных атабаскских племен означает "большой или высокий.

За время своего первого пребывания в Белом доме Трамп так и не принял меры по переименованию. Однако сейчас, спустя почти десять лет, снова вернулся к этому вопросу. Он считает, что его однопартиец "был хорошим президентом", а убрать его имя из названия горы "было оскорблением для его родного штата Огайо".

Мак-Кинли выиграл выборы в 1896 году, а через полгода после переизбрания на второй срок, в сентябре 1901-го, был застрелен анархистом. Он никогда не посещал Аляску.

Представители штата в Конгрессе подвергли критике идею Трампа - даже несмотря на то, что принадлежат к Республиканской партии. Они настаивают на том, что название Денали отражает культуру Аляски и имеет более чем тысячелетнюю историю.