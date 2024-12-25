В Молдове подтвердили, что российская ракета нарушила воздушное пространство

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство в ночь на среду, 25 декабря, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в X (Twitter).

Санду заявила, что в день Рождества "Кремль выбирает путь разрушения – атакует энергетическую инфраструктуру Украины и нарушает воздушное пространство Молдовы ракетой".

"Эти действия явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", – добавила молдавский президент.

В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и более ста дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить "более 50 ракет и значительную часть дронов".

Напомним, в украинских Воздушных силах в 7:24 25 декабря сообщили о крылатой ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

Мониторинговые паблики утверждают, что российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии, залетев из района города Ямполь в Винницкой области (возле молдавской границы) и влетев в районе города Дарабань (румынский город у границы с Молдовой).

Румынская сторона пока не подтверждает данные о пролете российской ракеты над своей территорией.