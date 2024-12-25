Минобороны допустило к поставке в ВСУ беспилотный авиакомплекс "Щедрик"
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. Он выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя, сообщает Министерство обороны.
Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов.
Летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару.
"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.