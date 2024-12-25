РФ запустила 12 ракет по энергообъектам Харькова, часть города без отопления – мэр

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Харьков, как и Украина в целом, утром 25 декабря пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает Левый берег.

"Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами врага оказалась и вся энергетика страны" , – написал мэр.

Он отметил, что в результате обстрела НЭК "Укрэнерго" введены специальные графики отключения света в Харькове. В скором времени графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго.

В результате удара по объектам теплоэнергетики – значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека.

Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов" – пострадали частные жилые дома.

Мэр отметил, что удалось обеспечить нормальную работу городского электротранспорта.

"Все наши профильные коммунальные службы будут работать для того, чтобы удержать тепло и перезапустить систему отопления. Мы будем работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в городе" , – сообщил Терехов.

Он добавил, что сейчас в Харькове открыты все пункты несокрушимости, которые обеспечены всем необходимым.

Мэр призвал харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сохранять тепло в своих домах.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что утром РФ атаковала Украину более 70 ракет, защитники сбили более 50. Также оккупанты запустили более сотни ударных беспилотников.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в трех областях по причине обстрела абоненты остались без тепла.