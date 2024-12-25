В Южной Корее отстраненный президент снова не явился на допрос

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Временно отстраненный от обязанностей президента Южной Кореи Юн Сок Йоль повторно не явился на допрос по вызову специальной следственной группы. Об этом пишет KBS World, сообщает Укринформ.

Отмечается, что допрос должен был начаться в 10 часов утра в среду, 25 декабря, в Управлении по расследованию коррупции среди чиновников в Квачхоне провинции Кёнгидо.

Помимо сотрудников этого управления в состав группы входят представители полиции и военной прокуратуры.

Юн Сок Йоля подозревают в организации мятежа и злоупотреблении властями во время оглашения чрезвычайного положения 3 декабря.

Сначала его планировали допросить 18 декабря, но он не явился по вызову, не объяснив причину.

Агентство Yonhap добавляет, что сейчас группа следователей планирует подождать возможного появления Юна позже сегодня.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении военного положения. Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия в парламентском Комитете по бюджету быстро одобрила сокращенный проект бюджета и подала постановления об импичменте руководителя Счетной палаты и главного прокурора.

Позже Юн упразднил чрезвычайное военное положение. Это привело к освобождению и задержанию нескольких чиновников и силовиков, подозреваемых в государственном перевороте.

Прокуратура возбудила уголовное дело против Юна из-за обвинений в государственной измене. 14 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи (парламент) проголосовала за импичмент президента Юн Сок Йоля.

Президентские полномочия Юна приостановлены, но он остается на должности.

Конституционный суд Южной Кореи 27 декабря начнет предварительные слушания по законности объявления парламентом импичмента Юн Сок Йолю.