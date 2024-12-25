The Insider: Близкие к Путину олигархи продолжают зарабатывать на торговле с ЕС

Близкие к правителю РФ Владимиру Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на экспорте товаров на Запад, минуя санкции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Insider.

Для этого они используют лазейку, которая позволяет компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В частности, миллиардные прибыли от торговли с ЕС получают самые одиозные российские олигархи - Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Издание указывает, что если бизнесмен попадает под санкции, это не означает, что автоматически ограничения вводятся и в отношении его активов. Для этого он должен контролировать не менее 50% компании. Второй вариант: если подсанкционных совладельцев несколько, то они в сумме должны владеть половиной акций.

Поэтому некоторые олигархи, для обхода санкционных ограничений, просто снижают свою долю в проекте. Так, Олег Дерипаска сократил свою долю в En+ и в "Русале" - это позволяет ему на деньги от Запада содержать свою собственную ЧВК, воюющую в Украине. Так, за время полномасштабной войны, с 2022 по 2024 год, состояние Дерипаски выросло более чем в полтора раза, и сейчас составляет 2,8 млрд долларов.

Второй основной акционер "Русала", Виктор Вексельберг, также избегает санкций Евросоюза и остается безнаказанным, несмотря на то, что в составе приближенных бизнесменов открыто встречается с Путиным во время войны, а компании олигарха участвуют в производстве ракет, которые используются при бомбардировке территории Украины.

Еще один способ вывести свой бизнес из-под санкций - оформить акции на менеджеров компании (как вариант - с правом обратного выкупа), на родственников или других подконтрольных лиц. Такую схему выбрал Алишер Усманов: он сократил свою долю в USM, поэтому после занесения Усманова в санкционный список ЕС в USM заявили, что самих компаний холдинга это не коснется.

Партнер Усманова по "Металлоинвесту" - депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Скоч: он находится под санкциями, но бизнес оформлен на его отца Владимира и дочь Варвару, на которых ограничения ЕС не распространяются. С начала большой войны состояние Усманова и семейства Скоча только выросло: до $13,4 млрд и $6,7 млрд соответственно. Суммарно за два года они стали богаче почти на $4 миллиарда.

Роман Абрамович также продолжает получать прибыль от торговли с Европой. Абрамовичу принадлежит 28,64% акций "Евраза", крупной металлургической и горнодобывающей компании. Предприятие экспортирует продукцию во Францию и Чехию. Также Абрамович является миноритарным акционером "Норникеля": он не только экспортирует свою продукцию, но и владеет на территории Европы производством.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму 3 млрд евро, а за 9 месяцев 2024 года - еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляющая металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая является критически важной для российской оборонной промышленности.