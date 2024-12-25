МИД Эстонии осудило массированный российский обстрел Украины в рождественскую ночь

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Министерство иностранных дел Эстонии осудило массированный российский обстрел Украины в рождественскую ночь на среду, 25 декабря, сообщает Европейская правда.

Об этом оно написало в X (Twitter).

Эстонский МИД распространил кадры разрушений, вызванных последними обстрелами России, и отметил: "Даже во время Рождества Россия умеет только убивать и разрушать".

"Украина продолжает мужественно противостоять этому злу, и наша поддержка остается непоколебимой. Наша цель проста: справедливый и долговременный мир, когда Россия будет отброшена к своим границам", – добавили там.

В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и более ста дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить "более 50 ракет и значительную часть дронов".

Напомним, в украинских Воздушных силах в 7:24 25 декабря сообщили о крылатой ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

Молдавский президент подтвердила нарушение воздушного пространства страны и осудила действия Кремля.