Украинцам выплатили более 230 млн грн "Национального кэшбека" за ноябрь

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В ноябре 2024 года государство выплатило украинцам 232 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства, что почти вдвое больше октябрьских выплат. Об этом идет речь в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Укринформ.

"За ноябрь государство выплатило гражданам 232 миллиона гривен кэшбека - это почти вдвое больше, чем в октябре. Количество получателей кэшбека в ноябре выросло на 800 тысяч" , - отметила первый вице-премьер-министр - министер экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что средняя выплата выросла с 97 до 116 грн на человека, а количество получателей кэшбека достигло почти 2 млн человек.

Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет – 60% всех пользователей. Доля участников среднего возраста составляет 24%, старшего (60+) – 16%.

По состоянию на 25 декабря в программу присоединились 7,9 млн. граждан, общая сумма выплаченного кэшбека от старта программы составляет 388 млн. грн. В программе принимают участие 1665 производителей, а кэшбек доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.

Зато почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении "Действие" или накопили менее 2 грн.

Следующие выплаты за декабрь и январь пройдут в конце февраля 2025 года.