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В Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение

В Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение
Фото: соцсети

В Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают губернатор края Вениамин Кондратьев, российское издание "Meduza".

"К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия".

По словам губернатора, температура воздуха повышается, из-за чего мазут поднимается на поверхность моря и загрязняет российские пляжи.

Он также отметил, что ранее действовал режим чрезвычайного положения муниципального уровня, который власти Анапы и Темрюкского района ввели после аварий кораблей, повлекших вылив мазута в море. Сейчас чрезвычайное положение расширено до краевого уровня.

Предыстория: 

  • В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.
  • После аварий танкеров "Гринпис Украина" предупредил, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.

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