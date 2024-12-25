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В Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают губернатор края Вениамин Кондратьев, российское издание "Meduza".

"К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия".

По словам губернатора, температура воздуха повышается, из-за чего мазут поднимается на поверхность моря и загрязняет российские пляжи.

Он также отметил, что ранее действовал режим чрезвычайного положения муниципального уровня, который власти Анапы и Темрюкского района ввели после аварий кораблей, повлекших вылив мазута в море. Сейчас чрезвычайное положение расширено до краевого уровня.

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