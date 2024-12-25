ВСУ ударили по расположению пункта управления войск РФ на Курщине – Стратком

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Ночью 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810-й ОБРМП Вооруженных сил РФ в заброшенном гражданском здании во Льгове Курской области. Об этом говорится в сообщении главного управления коммуникаций (Страткома ВСУ), сообщает Укринформ.

"Данное огневое поражение – часть всеохватывающей кампании по ослаблению способностей ВС РФ координировать военные операции против народа Украины" , – подчеркнули в Страткоме ВСУ.

Напомним, 40% опрошенных украинцев считают, что наступательная операция Вооруженных сил Украины в Курской области усилила шансы Киева достичь желаемого во время мирных переговоров.