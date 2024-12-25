Массированная воздушная атака: ПВО сбила почти 60 ракет и 54 беспилотника

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В ночь на 25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов, а также "Шахедами" и имитационными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 59 ракет и 54 беспилотника. Еще 52 дрона не достигли цели и были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ было выявлено 184 воздушных целей противника:

2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская область);

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская область)

12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область, Каспийское море);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);

106 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ).

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено убыток 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

"Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковской и Запорожской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения" , - отметили Воздушные силы.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.