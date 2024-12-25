В Австрии суд начал рассмотрение дела о банкротстве холдинга Фирташа

Земельный суд Зальцбурга открыл производство по делу о банкротстве холдинга Ostchem Holding GmbH, являющегося частью сети компаний украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает Укринформ.

"В понедельник в земельном суде Зальцбурга было открыто производство по делу о банкротстве компании Ostchem Holding GmbH. Согласно Австрийской ассоциации кредитных реформ, базирующаяся в Зальцбурге компания является классическим холдингом, единственной корпоративной целью которого является владение и управление пакетами акций компаний. является частью сети компаний, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, который проживает в Вене" , - говорится в сообщении.

Мажоритарным акционером (86%) холдинговой компании является зарегистрированная на Кипре компания Fleori Enterprises Ltd., принадлежащая Фирташу.

"Единственным "активом" должника недавно была 100-процентная дочерняя компания в Германии. Другой хозяйственной деятельности не было. После аннексии Крыма в 2014 году компания потеряла контроль над расположенным там химическим заводом. С потерей завода операционная деятельность дочерней компании второго уровня, ЧАО "Юкрейни" Кемикал Продактс", которая сейчас находится на стадии ликвидации также полностью прекратилась" , - отмечается в сообщении.

В то же время, указывается на то, что Ostchem Holding GmbH все еще имеет высокую налоговую задолженность перед Австрийской Республикой, которая не может быть уплачена. 2012 год на общую сумму 4,21 млн евро. наступить 27 декабря 2024 г. Обжаловать соответствующие сообщения или решения федерального финансового суда уже невозможно.

"Согласно балансу за 2023 финансовый год, де-факто активы отсутствуют, но есть обязательства на общую сумму почти 43 млн евро. По данным ассоциации кредитных реформ, список кредиторов еще не составлен. Компания должна быть закрыта и ликвидирована, работников больше не трудоустраивают. У кредиторов есть время до 5 марта 2025 года, чтобы зарегистрировать свои требования" , - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает австрийская газета Kleine Zeitung, скрывающийся от американского правосудия в Вене украинский олигарх Фирташ не сидит сложа руки и планирует строительство химического индустриального парка в Ровно:

"Его промышленная группа Group DF International GmbH, также базирующаяся в Австрии, решила построить химический индустриальный парк в городе Ровно в сотрудничестве с корейской компанией Hyundai Engineering в рамках послевоенного восстановления Украины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в Вене в апреле 2024 года".