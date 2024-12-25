Xiaomi обеспечит совместимость Apple Watch с Android-смартфонами

Новость, которая вполне может стать новой страницей в истории двух брендов. А все потому, что несовместимость устройств на разных ОС долгое время являлась одной из ключевых проблем, требующих использования дополнительных инструментов для подключения. И даже несмотря на обходные пути и все старания пользователей при их реализации, часть ключевых функций Apple Watch не была доступна на Android-смартфонах. Но все обещают изменить телефоны Xiaomi, которые первыми будут официально совместимы с техникой Apple.

Чего ждать от новой технологии

Переговоры между компаниями продолжаются довольно давно, а итоговый план реализации проекта в настоящее время находится под занавесом тайны. Однако по поступающей инсайдерской информации можно судить о некоторых возможностях, которые вскоре станут доступны владельцам определенных моделей китайского бренда. Полноценная совместимость и моментальное подключение будет обеспечено для таких устройств, как:

Apple Watch;

HomePod;

AirPods.

С высокой вероятностью для этой цели будет разработано отдельное приложение, которое сделает управление беспроводными гаджетами простым и удобным. Но, возможно, и текущее программное обеспечение будет несколько доработано и дополнено для обеспечения необходимой совместимости.

Какие функции будут доступны

Одна из ключевых причин приобретения Apple Watch – желание обеспечить круглосуточный мониторинг показателей здоровья. И именно эти опции в полном объеме оставались недоступными владельцам устройств на базе Android. По предварительным данным, нововведение позволит получить следующие преимущества:

данные о показателях сна, ЧСС и другой информации;

результаты и программы тренировок;

отображение сообщений.

Что касается сведений о работе голосового помощника, пока они отсутствуют. Но даже текущий перечень уже значительный прорыв, достойный внимания.

Xiaomi 15: флагман с особыми функциями﻿﻿﻿

Надежды на успешную реализацию заданной идеи подкреплены и выходом мобильных телефонов 15-й серии Xiaomi, уже получивших частичную совместимость с разработками Apple:

отображение данных со смартфона на Mac;

быстрый обмен сообщениями с iPhone;

работа с текстовыми документами в наборе приложений iWork.

Соответственно пользователи лишены необходимости формировать единую экосистему гаджетов, актуальную для всей семьи. Всё становится гораздо проще, а на первый план выходят все-таки не амбиции брендов, а комфорт пользователя.

Что интересно, возможность совместимости со смартчасами могла бы быть доступна гораздо раньше – технология уже готова к внедрению. Но все-таки на тот момент Apple остался верен своей стратегии стимулирования покупателей. Хорошо, что решение было пересмотрено, и все готово к запуску — уже в ближайшее время владельцы Xiaomi смогут получить эту возможность. И для китайского производителя это может означать значительный рост продаж в ближайшие годы.