В Киеве проведут бесплатные рождественские экскурсии и лекции: когда и где

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В Киеве в канун Нового года проведут бесплатные экскурсии, лекции и прогулки по городу. Программы составлены с учетом ситуации с безопасностью, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

Управление туризма и промоций КГГА совместно с Киевским центром развития туризма подготовили праздничную программу, которая включает две экскурсии, познавательный лекторий и прогулки по городу. Участие в мероприятиях - бесплатное, но при условии предварительной регистрации. Участники получат подтверждение регистрации на электронную почту или через телефонный звонок.

Экскурсионные маршруты адаптированы к условиям военного положения, поэтому в случае воздушной тревоги участники смогут воспользоваться ближайшими укрытиями.

Программа мероприятий

Экскурсия "Нивские этюды". Прогулка по улицам микрорайона Нивки с историями о выдающихся людях, которые там жили и работали, и знакомством с творчеством художницы-шестидесятницы.

Дата: 27 декабря (пятница), 13:00

Регистрация: https://forms.gle/dvrumSD2vhCHzoEY6﻿

Экскурсия "От Николая до Рождества". Атмосферная прогулка по Подолу, где будут рассказывать об истории Дня святого Николая, интересные факты праздника и связанные с ним объекты.

Дата: 27 декабря (пятница), 14:00

Регистрация: https://forms.gle/EPM8efbo9T5sg2AS7﻿

Экскурсия "Рождественские традиции между двумя колокольнями". Рассказ о рождественских традициях, фигуре святого Николая, символике и оберегах зимних праздников.

Дата: 28 декабря (суббота), 12:00

Регистрация: https://forms.gle/aH6KvTWTxzhbLzAz7﻿

Лекторий "Становление современной Оболони". История одного из самых известных районов Киева - от его создания до настоящего времени, а также выдающиеся личности, связанные с этим местом.

Дата: 28 декабря (суббота), 14:00.

Регистрация: https://forms.gle/1rz2GiY9RLRHH4eD9﻿

Экскурсия "Киев необычный - от прошлого до настоящего". Увлекательное путешествие по необычным местам столицы и рассказы об их интересных историях.

Дата: 29 декабря (воскресенье), 12:00.

Регистрация: https://forms.gle/jZN9P5Ti9kbx821x7﻿

Напомним, зимний Киев превращается в настоящую сказку: город наполняется рождественским духом, яркими огнями и волшебной атмосферой. В разных районах столицы открываются праздничные локации, где можно насладиться зимними развлечениями, сделать атмосферные фото и провести время с близкими.