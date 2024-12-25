Зеленский подписал закон об усилении борьбы с коррупцией и подкупом чиновников

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который будет способствовать дальнейшему введению международных стандартов в борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц, сообщает Укринформ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4112-IX. Он будет способствовать дальнейшему введению международных стандартов в борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц. А также станет очередным шагом Украины на пути к членству в Организации экономического сотрудничества и развития" , – говорится в сообщении Верховной Рады.

Среди основных нововведений закона: теперь органы контроля предприятий будут предоставлять НАБУ информацию о случаях подкупа должностных лиц; Закон также устанавливает налоговые последствия за подкуп должностных лиц и запрещает отнесение в состав расходов подкупа должностных лиц.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития по налоговым мерам для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях".

Закон направлен на введение международных налоговых стандартов в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц и будет способствовать приближению Украины к членству в ОЭСР.