В результате утреннего обстрела погиб энергетик ДТЭК

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24 декабря стало известно о гибели 51-летнего энергетика Дмитрия Петленко, работавшего на одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК, сообщает Лига.Бизнес.

Его тело было найдено под завалами после поисковых работ, ставших следствием очередной массированной атаки российских оккупантов.

В ДТЭК рассказали, что Дмитрий Петленко посвятил более 30 лет работе в сфере энергетики. Ранее он работал на Запорожской ТЭС, но после оккупации Энергодара трудоустроился на другой теплоэлектростанции, где продолжал выполнять свою работу.

Напомним, в среду, 25 декабря, силы противовоздушной обороны уничтожили 113 ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала украинские регионы. Россияне снова массированно атаковали украинскую энергетику. Это 13-я атака на объекты ДТЭК с начала года.